İtalya Parlamentosunda muhalefet milletvekiline yumruklu saldırı

Kaynak: AA
İtalya Parlamentosunda muhalefet milletvekiline yumruklu saldırı

İtalya'nın Temsilciler Meclisi'nde, iktidar ve muhalefet arasında gerginlik yaratan bir olay yaşandı. Sağ koalisyon hükümetinin özerklik konusunu içeren bir kanun teklifinin görüşüldüğü sırada muhalefet milletvekillerinden Leonardo Donno, tepki göstermek amacıyla tartışmalı bir hamle yaptı.

Donno, yasa tasarısının mimarı olan Bölgesel İşlerden Sorumlu Bakan Roberto Calderoli'nin yanına giderek İtalya bayrağı açtı. Bu hareket, iktidar partisi milletvekillerinin sert tepkisine neden oldu ve bazı milletvekilleri Donno'ya yumrukla saldırdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Donno'nun darbeler aldığı ve yere düştüğü görüldü.

Oturum sırasında yaşanan kavga, kavga eden milletvekillerinin ayrılmasıyla sona erdi. Yaralanan Donno, sedyeyle genel kuruldan çıkarılarak revire götürüldü.

Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana, yaşanan olayların incelenmesi için tüm görüntülerin toplandığını ve oturumun yarına ertelendiğini açıkladı.

M5S'nin lideri Giuseppe Conte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meloni iktidarının sıralarından şiddet görme noktasına geldik. Bakan Calderoli'ye üç renkli bayrağımızı getirdiği için Leonardo Donno'ya saldırdılar çünkü Meloni, Salvini ve Tajani'nin imzaladığı İtalya'nın ayrılması anlamına gelen özerklik yasasına 'hayır' diyoruz. Milletvekilimiz sedye ile genel kuruldan çıktı. Elinizi üzerimizden ve bayrağımızdan çekin. Utanın." şeklinde tepki gösterdi.

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