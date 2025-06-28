İtalya Sağlık Bakanlığı uyardı! Herkes risk altında: 21 şehirde kırmızı alarm verildi

İtalya Sağlık Bakanlığı, hafta sonu birçok şehirde sıcak hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini duyurarak, güneşten korunmak için bir dizi uyarı ve önlem önerisi sundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bugün Torino, Milano, Brescia, Bolzano, Verona, Venedik, Trieste, Bologna, Floransa, Ancona, Perugia, Pescara, Roma, Frosinone, Latina, Napoli ve Palermo olmak üzere 17 kentte, yarın ise bu şehirlere ek olarak Viterbo, Rieti, Catania ve Civitavecchia için "kırmızı" ile en yüksek risk uyarısında bulunuldu.

İtalya Sağlık Bakanlığı, "kırmızı" alarm verilen toplamda 21 şehirde, sıcak hava dalgasının yalnızca yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için değil, sağlıklı ve aktif bireyler için de ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti.