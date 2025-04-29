İtalya sanayi satışları düşüşte

İtalya'da sanayi satışları 2025 yılının Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Ocak ayındaki yüzde 3,7’lik artışın aşağı yönlü revize edilmesinin ardından gelen bu düşüş, özellikle yurt içi siparişlerin yüzde 1,3 oranında azalmasından kaynaklandı. Buna karşın, yurt dışı satışlarda yüzde 1,2’lik artış yaşandı.

Ana sanayi grupları arasında ise ara mallar siparişlerinde yüzde 1,1 ve tüketim mallarında yüzde 2,7 düşüş kaydedildi. Buna karşılık, sermaye malları satışları yüzde 2,5, enerji satışları ise yüzde 0,2 oranında yükseldi.

Yıllık bazda bakıldığında, Şubat ayında sanayi satışları yüzde 1,5 gerileyerek bir önceki dönemde kaydedilen yüzde 1,8’lik artışı tersine çevirdi.

Ancak Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasındaki üç aylık dönemde toplam sanayi satışları yüzde 0,8 oranında arttı. Bu durum, uzun vadede toparlanma sinyalleri veriyor.

İtalya ekonomisindeki bu dalgalanma, özellikle iç piyasanın zayıf performansından kaynaklanırken, ihracat pazarlarındaki canlılık sayesinde kısmen dengeleniyor. Sanayi üretimi ve siparişlerdeki bu gelişmeler, 2025’in ilk çeyreğinde ekonomik büyümeye dair ipuçları sunuyor.