İtalya sanayide umutlandı

İtalya'da sanayi güven endeksi Temmuz 2025'te 87.8 puana çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Haziran ayında 87.3 seviyesindeydi. Bu artış, piyasa beklentilerinin (87.7) de hafif üzerine çıktı. İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) tarafından yayımlanan veriler, özellikle sipariş, satış fiyatları ve istihdamdaki olumlu beklentilerin bu yükselişte etkili olduğunu ortaya koydu.

Özellikle sipariş beklentisi 3.2 puana yükselerek geçen ayki 1.5 seviyesinin oldukça üzerine çıktı. Satış fiyatlarındaki beklentiler de 6.2 puandan 6.9’a tırmandı. İstihdamda iyileşme umudu ise 1.0’dan 1.6 puana yükseldi. Üretim artışı beklentisi de dikkat çekiciydi: 1.1 olan değer Temmuz ayında 1.4’e çıktı.

FİNANSAL KIRILGANLIKLAR HÂLÂ GÜNDEMDE

İyileşen göstergelere rağmen, üretici firmalar makroekonomik belirsizlikleri göz ardı etmiyor. Özellikle nakit akışı ve genel ekonomik gidişata dair karamsarlık sürüyor. Nakit durumu beklentisi -5.9’dan -6.8’e gerilerken, ekonomik görünüm değerlendirmesi -17.1 puandan -17.8’e düştü. Bu tablo, firmaların operasyonel göstergelerdeki toparlanmaya rağmen genel finansal istikrar konusunda hâlâ temkinli olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, İtalya'da sanayi sektörünün toparlanma sinyalleri verse de, küresel faiz oranları, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle kırılganlığını koruduğunu belirtiyor. İtalya’nın Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları, Çin ve ABD ile olan dış ticaret dengesi gibi dışsal faktörlerden etkilenmeye açık yapısı da bu durumu besliyor.

TÜRKİYE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

İtalya’nın sanayideki toparlanma sinyalleri, Türkiye açısından da yakından takip ediliyor. Zira İtalya, Türkiye'nin Avrupa’daki en önemli ticaret ortaklarından biri konumunda. 2024 yılında iki ülke arasında yaklaşık 28 milyar dolarlık dış ticaret hacmi gerçekleşti. Özellikle otomotiv, makine ve tekstil sektörlerindeki karşılıklı ilişkiler, İtalya’daki ekonomik hareketlenmeden doğrudan etkilenebiliyor.

Uzmanlara göre, İtalya’daki üretim kapasitesinin artması, Türk ihracatçıları için hem bir fırsat hem de rekabet riski anlamına geliyor. Öte yandan, bu toparlanma, Avrupa genelinde talebin yeniden canlanabileceğine işaret ederek Türk sanayiciler için olumlu bir sinyal olabilir. Ancak kırılganlıkların sürdüğü bir dönemde, Türk firmalarının da ihracat politikalarını temkinli ve esnek biçimde sürdürmeleri gerektiği ifade ediliyor.