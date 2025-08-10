İtalya Serie B ekibi Beşiktaş'ın teklifini doğruladı!

Kaynak: Haber Merkezi
İtalya Serie B ekibi Spezia'nın sportif direktörü Stefano Melissano, Salvatore Esposito için Beşiktaş'tan teklif aldıklarını doğruladı.

Beşiktaş’ın İtalya Serie B ekibi Spezia’dan Salvatore Esposito’yu transfer etmek istediği iddiaları, kulübün sportif direktörü Stefano Melissano tarafından doğrulandı.

ESPOSITO İÇİN TEK TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN

Spezia Sportif Direktörü Stefano Melissano, "Esposito için şu ana kadar gelen tek teklif Beşiktaş’tan oldu ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Bugün itibarıyla hâlâ bizim futbolcumuz ve gündemde başka bir durum yok.” dedi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon Spezia formasıyla 37 maça çıkan 24 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, 7 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Esposito’nun piyasa değeri son bir yılda 6 milyon Euro artarak 10 milyon Euro’ya yükseldi.

