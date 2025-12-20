Suudi Arabistan'da düzenlenen İtalya Süper Kupa dörtlü finalinde Bologna ile Inter Al-Awwal Park'ta
karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya Inter, 2. dakikada Thuram'ın attığı golle hızlı başladı. Bologna, Orsolini'nin 35. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle skoru eşitledi.
İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısından da gol sesi çıkmadı. İki takım uzatmalarda da yenişemeyince finalin adını penaltı atışları belirledi.
Bologna penaltı atışlarında Inter'i 3-2 mağlup ederek Süper Kupa finalinde Napoli'nin rakibi oldu.