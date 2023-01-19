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İtalya Süper Kupası Inter’in

İtalya Süper Kupa finalinde Inter, Milan'ı 3-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 02:23
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İtalya Süper Kupası Inter’in

İtalya Süper Kupası Inter’in
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İtalya Süper Kupa finalinde geçen sezon İtalya Kupası’nı kazanan Inter’le, Serie A’yı lider bitiren Milan karşılaştı.

Söz konusu final aynı zamanda Milan derbisine de sahne oldu.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyadh’da oynanan maçı 3-0 kazanan Inter kupayı müzesine götürdü.

Müsabakanın 10.dakikasında Dimarco, 21.dakikasında Dzeko’nun golüyle mavi-siyahlılar ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

77. dakikada Martinez attığı golle Inter sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de başladığı müsabakanın 84. dakikasında yerini Asllani’ye bıraktı. (İHA)

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