İtalya, Trump'tan kaçanlara 1 euroya ev veriliyor

Ollolai, Donald Trump’ın yeniden seçilmesinin ardından, özellikle bu durumdan memnun olmayan Amerikalılara hitap eden bir internet sitesi ile reklama başladı. Site, “Dünya siyasetinden bunaldınız mı? Daha dengeli bir yaşam mı arıyorsunuz?” ifadeleriyle dikkat çekiyor. Başkan Columbu, Amerikalı başvuru sahiplerine öncelik tanıyacaklarını belirtti ve bunun için özel bir ekip kurduklarını açıkladı.

Başvuru süreci, evlerin gezilmesi, tadilat süreçlerinin organize edilmesi ve gerekli belgelerin düzenlenmesini kapsıyor. Satışa sunulan evler, 1 eurodan başlayan fiyatlarla harabe durumundaki evlerden, 105 bin dolara kadar değişen hazır yapılara kadar uzanıyor.

NÜFUS DÜŞÜŞÜYLE MÜCADELE

Geçmişte 2.250 olan köy nüfusu, ekonomik zorluklar nedeniyle 1.150’ye kadar düştü. Ollolai, bu durumla başa çıkmak için 2018 yılında 1 euroya ev satma programını başlatmıştı. Ancak o zamandan bu yana yalnızca 10 ev satıldı ve restore edildi. Belediye, hâlâ 100 civarında boş evin yeni sahiplerini beklediğini duyurdu.

Köy, dijital göçebeler için de cazip bir yer. “Ollolai’de Çalış” programı kapsamında, bazı Amerikalılar sembolik bir ücret karşılığında donanımlı evlerde ağırlanıyor. Bu kişilerin köye bir katkı sağlaması, örneğin bir sanat eseri ya da kitap yaratması isteniyor.

EŞSİZ BİR YAŞAM TARZI

Ollolai’nin sunduğu doğal güzellikler, yeni bir hayat arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Köy, yerel tarım geleneklerinin sürdüğü, temiz havasıyla dikkat çeken bir bölgede yer alıyor. Özellikle sonbaharda düzenlenen “Cortes Apertas” etkinliklerinde yerel şaraplar, peynirler ve diğer lezzetler tanıtılıyor. Ayrıca Şubat ayında düzenlenen maskeli karnaval da köyün kültürel cazibesini artırıyor.

Tarihi merkezde bulunan evler, yerel granit taşlarla inşa edilmiş, bazıları modern olanaklarla donatılmış durumda. Ollolai, emeklilerden girişimcilere kadar herkese kapılarını açarken, başvuru sahiplerinden herhangi bir yaş veya demografik şart beklemiyor. Başkan Columbu’nun ifadeleriyle, “Ollolai’ye yerleşmek, sadece bir ev sahibi olmak değil, aynı zamanda yeni bir hayata başlamak anlamına geliyor.”