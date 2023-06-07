İtalya ve Libya görüşmesinde Akdeniz doğal gazı ve petrolü detayı

İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe bir araya geldi.

İtalya ve Libya görüşmesinde Akdeniz doğal gazı ve petrolü detayı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, Roma'daki görüşmeleri sırasında enerji, güvenlik ve altyapı alanlarında mutabakat muhtıraları imzaladı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'deki görüşmede iki liderin gündeminde ekonomi, enerji ve altyapı alanlarında işbirliği konuları yer aldı.

"İTALYA, BM ARABULUCULUĞUNUN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEK"

Görüşmede, Meloni, Libya'nın istikrara kavuşturulmasının ve siyasi durumunun, İtalya'nın ulusal güvenliği ile enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi için öncelik taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, "İki lider ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily’nin arabuluculuğuyla Libya'da başkanlık ve parlamento seçimlerinin mümkün olan en kısa sürede yapılmasının önemini ele aldı. Bu bakımdan İtalya, BM arabuluculuğunun başarısını temin etmek için uluslararası toplumun daha fazla konsensüsünü sağlamak için çalışmayı sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Meloni, Libya makamlarının düzensiz göçmen botlarının kalkışlarını önleme ve denizde kurtarma operasyonlarındaki çabalarını takdir ederken yaz aylarında göçmen gelişlerinin artabileceğine dair endişesini Dibeybe'ye aktardı.

AKDENİZ’DE DOĞAL GAZ VE PETROL SAHALARINA İLİŞKİN MUTABAKAT İMZALANDI

Açıklamaya göre, Başbakan Meloni, insan kaçakçılığıyla mücadele çabalarının artırılması çağrısı yaparken İtalya'nın göç fonları aracılığıyla düzensiz göç akınlarının idare edilmesine ilişkin Libya makamlarını sürekli destekleme taahhüdünü de teyit etti.

İtalya Başbakanlığı açıklamasında, İtalyan enerji şirketi ENI ile Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) arasında emisyonları azaltmaya yönelik ortak girişimler için bir muhtıra imzalandığı, iki ülke içişleri bakanlarının güvenlik konularında işbirliğini güçlendirmeye yönelik niyet beyanı imzaladığı ve ayrıca Telecom Sparkle ile Libya Posta-Telekomünikasyon arasında deniz altı veri kablolarının inşasına yönelik mutabakat muhtırası imzalandığı belirtildi.

Libya basınında da iki ülke arasında Akdeniz’de doğal gaz ve petrol sahalarına ilişkin bir mutabakat muhtırası imzalandığı ifade edildi.

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