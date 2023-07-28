İtalya ve Türkiye'den EURO 2032 kararı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İtalyan basınından ANSA'nın haberine göre, Türkiye ve İtalya, EURO 2032'yi ortak yapmak için anlaşma sağladı ve UEFA'ya başvuru mektubu gönderdi.

İki ülke dışında UEFA'ya başka bir başvurunun yapılmadığı belirtildi.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi geçen günlerde Roma'da biraraya geldi.

Haberin devamında ise yapılan görüşme sonrası Avrupa Şampiyonası'nı birlikte yapmak için ortak karara varıldığı belirtildi.

10 EKİM'DE AÇIKLANACAK

UEFA, Euro 2032'nin ev sahipliğini yapacak ülkeyi 10 Ekim'de Nyon'da yapılacak İcra Komitesi toplantısında açıklayacak.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu konu ile ilgili resmi açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından, UEFA EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı almıştır.

Geçmişte düzenlenen EURO 2020, EURO 2012 ve EURO 2008 ile 2002 FIFA Dünya Kupası gibi turnuvaların başarı ile tamamlanması, yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için yapılan çalışmalar, bu büyüklükteki turnuvaların ortak düzenlenmesi halinde daha fazla futbol sever ile etkileşim sağlandığını ve turnuvaların verimli ve sürdürülebilir tamamlandığını göstermiştir.

UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu ve İtalya Futbol Federasyonunun bugün müştereken yaptıkları adaylık başvurularını kabul etmesi durumunda, kalan adaylık süreci ortak yürütülecek olup UEFA tarafından istenilen bilgi ve dokumanlar güncellenerek UEFA'ya sunulacaktır. Ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar iki federasyonun daha önce UEFA'ya bildirdiği stadyumlar arasından belirlenecek, turnuva iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacaktır. Ev sahibi şehir ve stadyumların seçilmesi konusundaki nihai karar gelecekte yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün hem Türk futbolu hem de Avrupa futbolu adına önemli bir karar vermiş bulunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ile yapacağımız ortaklık, Avrupa Futbolu içinde yer alan dostluk ve işbirliği değerlerini yansıtıyor. Bu ortak hareketin, yüzyıllardır devam eden benzer kültür ve köklü bir tarihin bir parçası olan iki Akdeniz ülkesi arasında var olan işbirliğini kuvvetlendireceğine ve futbolumuzun yarınları için önemli köprü kuracağına inanıyorum."