İtalya'da 2 Türk vatandaşına gözaltı! Nedeni şoke etti...

İtalya'nın Lazio bölgesinde bulunan Viterbo kentindeki dini tören öncesinde uzun namlulu silah taşıyan iki Türk vatandaşı gözaltına alındı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni İtalyan polisini takdir etti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma yakınlarındaki Viterbo'da dün gerçekleştirilen dini geçit töreni öncesinde iki Türk, kaldıkları pansiyonda gözaltına alındı. Polis, söz konusu kişilerde uzun namlulu silahlar da ele geçirdi.

Şüphelilerin silah kaçakçılığı şebekesiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Bununla birlikte konu, terör yönünden de araştırılıyor.

Yetkililer, birkaç gün önce yine Viterbo'da bir Türk mafya üyesinin yakalandığını anımsatarak, soruşturmaların bağlantılı olabileceğine dikkati çekiyor.

BAŞBAKAN MELONİ'DEN POLİSE TEBRİK

Başbakan Meloni, sosyal medya hesabından İtalyan polisini tebrik etti. Meloni, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Macchina di Santa Rosa festivali öncesinde Viterbo'da iki silahlı Türk vatandaşının yakalanması ve hızlı müdahelelerinden ötürü polislerimizi ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi tebrik ediyorum.

Bu, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tanınan, yüzyıllardır süregelen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan için çok derin anlamlar taşıyan eşsiz bir etkinliğin güvenli bir şekilde kutlanmasına imkan sağlayan eşsiz bir etkinlik oldu."

