İtalya’da aşırı sıcaklar can aldı

Kaynak: DHA
İtalya’da aşırı sıcaklar can aldı

Aşırı sıcaklar İtalya’da ölümlere neden oldu. Palermo ve Bologna kentlerinde 2 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan Floransa ve Bergamo’da ise elektrik kesintileri yaşanıyor.

İtalya’da aşırı sıcak hava sebebiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtalya’nın güneydeki Palermo kentinde kalp rahatsızlıkları olduğu belirtilen 53 yaşındaki bir kadının dün hayatını kaybettiği açıklandı. Bir diğer ölüm haberi ise ülkenin kuzeyindeki Bologna'dan geldi. Kent yakınlarında bir otopark şantiyesinde çalışan 47 yaşındaki göçmen kökenli bir kişinin sıcak hava nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

İtalya genelinde aşırı sıcak sebebiyle rahatsızlananların ve acil servislere sıcak çarpması şikayetiyle başvuranların sayısının arttığı kaydedildi.

Floransa ile Bergamo kentlerinde ise yoğun elektrik tüketimi ve sıcağın da etkisiyle kabloların aşırı ısındığı, bunun da iki kentte elektriklerin bir süre kesilmesine yol açtığı bildirildi.

İtalya’da bugün için 18 kentte yüksek sıcaklıklar dolayısıyla ‘kırmızı alarm’ ilan edildi.

Son Haberler
Manisa'da dehşet dolu gece: Emlak ofisinde kan aktı!
Manisa'da dehşet dolu gece: Emlak ofisinde kan aktı!
Dünyanın çevresini dolaşan yarış Bursa'dan başlayacak
Dünyanın çevresini dolaşan yarış Bursa'dan başlayacak
Aksaray’da zehir tacirine jandarma darbesi!
Aksaray’da zehir tacirine jandarma darbesi!
Vosvos tutkunları Ordu’da buluştu: Nostalji ve dostluk yollarda!
Vosvos tutkunları Ordu’da buluştu!
Beşiktaş ve Galatasaray Fenerbahçeli oyuncu için kapışıyor!
Beşiktaş ve Galatasaray Fenerbahçeli oyuncu için kapışıyor!