İtalya'da Barış Boyun’un lideri olduğu organize suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddia edilen dört Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı daha gözaltına alındı. Operasyonun Mayıs 2024'te Barış Boyun da dahil 19 kişinin tutuklandığı soruşturmanın devamı olduğu belirtildi.

Övgü Pınar’ın haberine göre, Milano savcılığının talebiyle 17 Aralık'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların kimlikleri açıklanmadı.

İtalya polisinin açıklamasında, "Soruşturmada elde edilen bilgilere göre bu kişiler de aynı Türkiye merkezli suç örgütünün üyeleri" ifadesine yer verildi.

Yapılan açıklamada "Şüpheliler, suç örgütünün ayrılmaz bir parçası olarak faaliyet gösteriyor, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasadışı faaliyetleri yönetmek ve yasadışı göçü kolaylaştırmak için sürekli olarak İtalya'nın farklı bölgeleri ve çeşitli Avrupa ülkeleri arasında seyahat ediyorlardı" denildi.

Operasyonda İtalya’nın farklı kentlerinden yaklaşık 50 polis memuru görev alırken, soruşturmada takip ve gözetim faaliyetlerinin yanı sıra yabancı güvenlik birimlerinden alınan bilgilerden de yararlanıldı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan dört kişiden birinin zaten cezaevinde olan bir isim olduğu da açıklandı.

Polisin açıklamasına göre, uluslararası tutuklama emriyle halen cezaevinde olan bu kişiye şu suçlamaların isnat edildiği bildirildi:

• Terör amaçlı silahlı çete üyesi olma

• Yasadışı silah bulundurma ve taşıma

• Uluslararası silah kaçakçılığı

• Yasadışı göçmenliğe yardım ve yataklık

• Cinayet, katliam, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama

• Kimlik belgelerinde sahtecilik

Gözaltına alınan diğer şüphelilere de bu suçlamaların yöneltildiği belirtildi.

'TEDİRGİNLİK VE ENDİŞE YARATMAYI AMAÇLIYORLARDI'

Operasyonun, Barış Boyun’un da aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklandığı geniş kapsamlı soruşturmanın devamı niteliğinde yürütüldüğü aktarıldı.

İtalya polisi, dosyada yer alan şüphelilere yöneltilen suçlamaların “Türk devletinin istikrarını hedef almak ve Avrupa’da kamuoyunda ciddi bir tedirginlik yaratmak” amacı taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl gözaltına alınan isimlerden İtalyan vatandaşı Giorgio Meschini, hızlandırılmış yargılama prosedürünü tercih etmiş ve geçen yaz 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Barış Boyun ise İtalya’da “sert hapishane rejimi” olarak bilinen, dış dünya ile temasın büyük ölçüde sınırlandığı koşullarda tutulmaya devam ediyor.

İADESİ İSTENİYOR

Bu yıl içinde Boyun yapılanmasıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla farklı kentlerde yeni gözaltılar gerçekleşti.

Şubat ayında Milano’da, Boyun’un akrabası olduğu öne sürülen ve küçük notlar aracılığıyla dışarıyla iletişim kurduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alınmıştı. Ağustos ve eylül aylarında ise Viterbo’da benzer operasyonlar düzenlenmişti.

Boyun’un Mayıs 2024’te Viterbo’ya bağlı Bagnaia’da yakalanmasının ardından kent basınında bölge, “Türk mafyasının İtalya’daki merkezi” olarak anılmaya başlanmıştı.

Türkiye ise Barış Boyun’un iadesini istiyor.