İtalya'da belediye binasına İmamoğlu posteri asıldı

23 Mart’tan beri Silivri Cezaevi’nde tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için İtalya’da destek eylemi gerçekleştirildi. Halk TV’nin aktardığına göre, Bologna’da yapılan gösterilere Belediye Başkanı Matteo Lepore da katıldı. Protesto sırasında Belediye Binası’na İmamoğlu’nun posteri yerleştirildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Belediye Binası önünde konuşma yapan Matteo Lepore, İmamoğlu’nun posterinin binada asılı kalacağını duyurdu. Lepore, şu ifadeleri kullandı: “Bugünden itibaren İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da binada yer alacak. O birkaç kez yüz yüze geldiğim değerli bir insan ve şehrinde demokratik olarak seçilmiş biri. İstanbul’da 1 milyon kişi onun serbest bırakılmasını talep ediyor.” Poster, İmamoğlu’nun serbest kalacağı güne kadar binada kalacak.

TÜRKLERLE ORTAK DESTEK

Gösterilerde, İtalya’da yaşayan Türkler ile Bologna Belediye Başkanı Lepore, tutuklu İBB Başkanı’na destek için bir araya geldi.