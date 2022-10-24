Katolik kilisesi Katolik kilisesi olalı böyle zulüm görmedi. Görüntüler ülkeyi karıştırdı

İtalyan medyası kadının İngiliz bir influencer (sosyal medya fenomeni) olduğunu yazarken, kadına bir İngiliz kadın ile birlikte bir fotoğrafçının da eşlik ettiğini yazdı. Kilisenin merdivenleri önünde kırmızı bir örtü ile poz veren kadın bölgede şok etkisi yaratırken kilisenin de arka fon olarak kullanılması büyük eleştiri topladı.

Yerel gazete Il Mattino, çekim sırasında güvenlik güçlerinin olay yerine hızlıca gittiğini ve çekimi engellediğini duyurdu. Gazete, güvenlik güçlerinin sosyal medya fenomeni kadın ve ekibinin fotoğrafları paylaşmasını istemediğini de aktardı.

İtalyanlar ise bu olayı sosyal medyadan protesto etti. Bir sosyal medya kullanıcısı Facebook üzerinden, “Birçok insan için büyük bir önemi olan bir katedral önünde böyle yarı çıplak poz vermek kabul edilemez. Bu bir utanç” dedi.

Öte yandan bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Buradaki skandal kadının çıplak poz vermesi değil, kiliseyi arka planda fon olarak kullanması” yorumunu yaptı.