İtalya’da Can Yaman’ın havasından geçilmedi! Sevgilisini kucağına oturtup poz verdi

Yıllar önce Türkiye’yi terk ederek İtalya’ya yerleşen ünlü oyuncu Can Yaman kırmızı halıda yeni aşkıyla el ele yürüdü.

Erkenci Kuş dizisindeki performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, o dönem sektöre damgasını vurarak herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Daha sonra yaptığı tuhaf açıklamalar ve hareketler Can Yaman'ın yıldızını söndürdü. Öte yandan bir programda kadın sunucuya söylediği sözler ünlü oyuncuyu tam anlamıyla gözden düşürdü. Türkler Can Yaman’ı itici bulmaya başlarken İtalya, Can Yaman'a hayran oldu.

YENİ AŞKIYLA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

El Turco dizisiyle gündemden düşmeyen Can Yaman Italian Global Series Festival'deki kırmızı halıda yeni aşkıyla el ele yürüdü. Yeni “Sandokan” dizisinin tanıtım çalışmalarına katılmak üzere festivale katılan ünlü oyuncu kırmızı halıda, Avrupa'da ünlü DJ Sara Bluma ile el ele yürüdü.

KUCAĞINA OTURTMASI OLAY OLDU

Can Yaman, yeni sevgilisi DJ Sara Bluma festivale el ele katılmakla kalmadı bir de ateşli pozlar verdi. Can Yaman kırmızı halıda yer alan koltukta da poz verdi. Öte yandan Can Yaman'ın sevgilisini kucağına oturtması da olay oldu.

SARA BLUMA KİMDİR?

Sara Bluma, müzik yolculuğuna İbiza’nın canlı dans pistlerinde başlayan ve o zamandan bu yana indie dance, techno house ve italo disco türlerini harmanlayarak dünya çapında dinleyicileri büyüleyen Cezayirli bir DJ ve prodüktör.

Bluma, 2020 yılında İtalya’daki The Sanctuary Eco Retreat’te resident DJ (kadrolu DJ) olarak çalışmaya başladı ve 2022’de ilk prodüksiyon deneyimini yansıtan çıkış albümü ‘Teenage Dream’i yayımladı.