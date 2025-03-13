İtalya'da deprem! Enkaz altında kalan oldu: Halk geceyi sokaklarda geçirdi

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerel saatle 01.25'te Pozzuoli'de kaydedildi ve 3 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Napoli ilinin tamamında hissedildi. Pozzuoli ve Bagnoli'deki binalarda hasar oluşurken, sokaklarda moloz parçaları düştü ve park halindeki araçlar zarar gördü.

Bagnoli'deki bir evde çökme yaşandı ve enkaz altından bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.

Bölge sakinleri, panikle sokaklara çıktı ve birçok kişi geceyi dışarıda geçirdi.

Pozzuoli, Bagnoli ve Bacoli'deki okullarda eğitim durduruldu.