İtalya'da deprem! Enkaz altında kalan oldu: Halk geceyi sokaklarda geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

İtalya'nın Napoli yakınlarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde binalarda hasar oluştu, bir kişi enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Sarsıntı sonrası çok sayıda kişi sokaklarda geceyi geçirmek zorunda kaldı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerel saatle 01.25'te Pozzuoli'de kaydedildi ve 3 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Napoli ilinin tamamında hissedildi. Pozzuoli ve Bagnoli'deki binalarda hasar oluşurken, sokaklarda moloz parçaları düştü ve park halindeki araçlar zarar gördü.

Bagnoli'deki bir evde çökme yaşandı ve enkaz altından bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.

Bölge sakinleri, panikle sokaklara çıktı ve birçok kişi geceyi dışarıda geçirdi.

Pozzuoli, Bagnoli ve Bacoli'deki okullarda eğitim durduruldu.

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