İtalya'da enflasyon 16 aylık zirveye ulaştı

İtalya'da 2025 Şubat ayında yıllık enflasyon oranı, bir önceki ay olan Ocak'a kıyasla %1.7'ye yükseldi. Bu artış, piyasa beklentilerine paralel olarak gerçekleşti ve Eylül 2023'ten bu yana görülen en yüksek enflasyon oranı oldu. Bu durum, 2022 enerji krizinin etkilerinin ardından tüketici fiyatlarındaki büyümenin normale dönmeye başladığını gösteriyor.

Portekiz’de enflasyon yavaşladı

Enerji fiyatlarının düzenli olarak arttığı bu dönemde, enerjinin düzenlemeye tabi olan malları (elektrik ve gaz gibi) %31.5 oranında artış gösterirken, enerji fiyatlarının düzenlemeye tabi olmayan kısımlarındaki düşüş ise daha az oldu. Bu ürünler, Ocak ayında %3 olan bir düşüşten %1.9'a gerileyerek fiyatlarındaki inişi yavaşlattı. Ulaşım hizmetlerinin fiyatları ise %2.5'ten %1.9'a gerileyerek enflasyonun biraz daha yavaşlamasına yol açtı. Kültürel ve eğlence hizmetleri ile iletişim hizmetlerinin fiyatları da bir miktar düşüş gösterdi.

Fransa'da yeni enflasyon oranı açıklandı

Enerji ve gıda dışı enflasyon oranı (çekirdek enflasyon) ise %1.8 seviyesinde sabit kaldı. Tüketici fiyatlarının aylık değişimi ise %0.2 artış gösterdi. Bu gelişmeler, İtalya'nın ekonomisinin 2023 yılına kıyasla daha stabil bir büyüme gösterdiğini ve piyasaların istikrara doğru ilerlediğini işaret ediyor.

Lübnan'da enflasyon %16,1'e geriledi

Uzmanlar, özellikle enerji fiyatlarının artış hızının yavaşlamasıyla birlikte, enflasyon oranının daha kontrollü bir şekilde artacağını öngörüyorlar. Bununla birlikte, gelecek aylarda da özellikle enerji sektörü ve ulaşım fiyatları üzerindeki gelişmeler, enflasyon oranlarının yönünü belirlemeye devam edecek gibi görünüyor.

Kırgızistan'da enflasyon yükselişte

Ekonomistler, İtalya'daki enflasyon oranındaki artışın, Avrupa'daki genel ekonomik durumu yansıtacak şekilde bölgesel etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Bu durum, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikalarını gözden geçirmesine yol açabilir. İtalya'nın yanı sıra, diğer Avrupa ülkelerindeki enflasyon oranları da bu gelişmelere paralel olarak yükseliyor.