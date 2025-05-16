İtalya’da enflasyon revize edildi

İtalya’da Nisan 2025'e ait yıllık enflasyon oranı, mart ayıyla aynı seviyede kalarak yüzde 1,9 olarak açıklandı. Bu oran, ön tahminlerde öngörülen yüzde 2 seviyesinin altında kaldı. İtalyan İstatistik Kurumu (ISTAT) tarafından yapılan açıklamada, bu verinin son 18 ayın en yüksek seviyesi olduğu vurgulandı. Enflasyonda yaşanan bu durağanlık, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan keskin dalgalanmaların ardından gelen normalleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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ENERJİ VE ULAŞIM HİZMETLERİNDE HIZLI ARTIŞ

Nisan ayında fiyat artışlarının en çok hissedildiği kalemler arasında düzenlemeye tabi enerji ürünleri yer aldı. Bu kalemde yıllık fiyat artışı yüzde 31,7’ye çıkarak Mart ayındaki yüzde 27,2’lik seviyeyi geride bıraktı. Ulaşım hizmetleri de yüzde 4,4 artışla dikkat çekti. Bu oran martta yüzde 1,6 olarak ölçülmüştü. Ayrıca, taze gıda ürünlerinde yüzde 4,2, işlenmiş gıdalarda ise yüzde 2,2 oranında artış yaşandı.

Buna karşılık, düzenlemeye tabi olmayan enerji fiyatlarında düşüş gözlendi. Bu kalemde fiyatlar yüzde 3,4 azaldı. Mart ayında ise bu kalemde yüzde 0,7 oranında artış kaydedilmişti.

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ÇEKİRDEK ENFLASYONDA SERT YÜKSELİŞ

Enerji ve işlenmemiş gıda ürünlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon oranı da nisan ayında belirgin bir artış gösterdi. Mart ayında yüzde 1,7 olan çekirdek enflasyon, nisan itibarıyla yüzde 2,1’e yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi yüzde 0,1 oranında arttı.

Uzmanlar, özellikle enerji maliyetlerindeki dalgalanmaların, çekirdek enflasyon üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkat çekiyor. Enflasyonun seyri, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları açısından da yakından izleniyor.

İtalya’nın fiyat endekslerindeki bu gelişmeler, enerji ve gıda piyasalarındaki kırılganlıkların hâlen sürdüğünü gösteriyor. Yetkililer, fiyat istikrarının sağlanabilmesi için tüketici sepetinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.