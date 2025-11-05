İtalya'nın iki devi Inter ve Milan, ne kadar rakip olsa da aynı stadyumu yıllardır paylaşıyor. Inter, kendi sahasındaki maçlarda stadyuma Giuseppe Meazza, Milan ise San Siro ismini veriyor. İki ezeli rakip güçlerini bu stadyum için birleştirdi. Milano Belediye Meclisi, 29 Eylül'deki oturumunda yapılan oylamada, San Siro Stadı ve çevresinin iki kulübe satışına 197 milyon euro bedelle onay verdi.

197 milyon euro'luk ödeme uluslararası finans kurumları Goldman Sachs ve JP Morgan'ın ana koordinatörlüğünde kulüplerin bankacılık partnerleri Banco BPM ve BPER Banca'nın desteğiyle sağlanan bir finansman ile gerçekleştirildi. Ödemenin yapılmasından ardından imzalar da atıldı. İki kulüpten yapılan ortak yazılı açıklamada şöyle denildi: "Inter ve Milan, bugün Milano Belediyesi ile Giuseppe Meazza Stadı (San Siro) ve çevresini kapsayan 'San Siro Büyük Kentsel Gelişim Alanı'nın satın alınmasına ilişkin satış sözleşmesini imzaladıklarını duyuruyor. San Siro bölgesine yönelik yeni stadın inşası ve kentsel dönüşüm projesi, Milano kenti ve her iki kulüp için yeni bir dönemi temsil ediyor."

Ortak açıklamada, bu önemli adımın her iki kulübün sürdürülebilir büyümesini destekleyecek değer yaratımı amacı taşıyan bir yatırım vizyonunu yansıttığı belirtildi. Açıklama şöyle sona erdi: "Yeni stat, en yüksek uluslararası standartlara uygun olacak ve Milano şehri için yeni bir mimari simge haline gelmesi hedefleniyor. Proje kapsamında San Siro mahallesinin ve tüm şehrin sportif ve kültürel kimliğini yansıtacak, yenilik, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik prensipleri doğrultusunda kentsel alan yeniden canlandırılarak bir mükemmeliyet merkezi oluşturulacak."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İtalyan ANSA ajansının haberinde, San Siro Stadı'nın mülkiyetinin yaklaşık 197 milyon euro bedelle satışına ilişkin Milano Cumhuriyet Savcılığı'nın ihaleye fesat karıştırma şüphesiyle bir soruşturma başlattığı belirtildi.