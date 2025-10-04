İtalya'da Gazze için genel grev! Milyonlar akın akın sokağa döküldü

İşçi sendikalarının çağrısıyla düzenlenen grevde limanlar, otoyollar ve tren seferleri durma noktasına geldi.

İtalya’nın en büyük işçi sendikası CGIL öncülüğünde düzenlenen genel grevde, İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısı protesto edildi. Ülke genelinde 100’den fazla kentte gerçekleşen eylemlere yaklaşık 2 milyon kişi katıldı. Grev, ulaşım altyapısını felç ederken, gösterilerde Filistin'e destek mesajları öne çıktı.

Milano’dan Napoli’ye, Cenova’dan Roma’ya kadar birçok şehirde düzenlenen protestolarda limanlar ablukaya alındı, otoyollar kapatıldı ve tren seferleri aksadı. İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL), grevin tamamen meşru olduğunu savunurken, yetkililerin “yasadışı grev” açıklamasına itiraz edeceklerini duyurdu.