İtalya'da Jose Mourinho krizi!

Fenerbahçe'de bu sezon hayal kırıklığı yaşatan Jose Mourinho, güzel anıları sayesinde Inter taraftarının halen aklının bir köşesinde yatıyor. Suudi Arabistan iddialarının ardından son olarak Inter söylentileri çıkmıştı. Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye 5-0 kaybeden ve İtalya'da şampiyonluğu Napoli'ye kaptıran Inter'de deneyimli hoca Simone Inzaghi, Al Hilal'in yolunu tuttu, koltuğa Jose Mourinho yakıştırıldı. Ancak önce Fabregas'a giden ve umduğunu bulamayan Inter, geçen sezon Parma'da görev yapan Christian Chivu ile anlaştı.

CHRISTIAN CHIVU İSYANI

2007-14 döneminde Inter'de futbol oynayan ve Mourinho ile başarılı günler yaşayan Chivu, şubat ayında Parma takımının başına geçmişti. 2021-24 döneminde de Inter'in alt yaş takımlarında hocalık yapan Chivu'nun böyle kritik bir göreve getirilmesi taraftarların tepkisini çekti. Final aşamalarını kaybeden takıma Mourinho gibi deneyimli bir ismin getirilmesi gerektiğini savunan taraftarlar, sosyal medyada ve forumlarda Inter yönetimine tepki gösterdi. İtalyan medyası da çekimser baktı.

JOSE MOURINHO ELEŞTİRİSİ

Interlatino adlı forumda Mourinho hakkında böyle bir 'özlem' yazısı görüldü: "Chivu'yu desteklemeliyiz ama şu an baskıyı kaldıracak durumda değil. Motta'yı gördünüz. Takımın ihtiyacı olan şey özgüven ve Mourinho gibi bir koçun etkisi gerekiyor. Taraftarlar olarak umudumuz bu anlaşmanın resmiyet kazanmadan bitmesi." Öte yandan Calcioblog'daki bir haberde ise "Mourinho ile F.Bahçe ayrılık anlaşmasını yapmaya hazır. İşler istediği gibi gitmedi. Karmaşık bir durumun içinde" denildi.