İtalya'da muhalefetten İsrail çağrısı: Askıya alınsın

İtalya'da Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde dün akşam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'ye yönelik "sorular" oturumunda söz alan muhalefet lideri Conte, hükümetin İsrail-Filistin çatışmasındaki pozisyonunu eleştirdi.

Parlamento aritmetiğinde ikinci büyük muhalefet partisi konumundaki M5S'nin lideri Conte, "İsrail'e silah tedarikini hemen askıya alın. Benim hükümetim, zamanında bunu bazı ülkelere yaptı. Bunu yapmak için eksik olan tek şey: cesaret" dedi.

Conte, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, Birleşmiş Milletler'de 27 Ekim'de kabul edilen "Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısı"nın oylamasında çekimser kalmasını da "korkakça bir tutum" diye eleştirdi. Conte, "10 binden fazla Filistinlinin ölümüyle ve bu katliam karşısında kendimizi birkaç insani arayla sınırlayamayız, hemen bir ateşkes olmalı. Hükümet, Gazze'deki katliamı durdurmak için ne yapıyor?" diye konuştu.

Giuseppe Conte'nin sözlerine yanıt veren Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani de "Korkaklar, bu hükümet sıralarında oturmuyor kesinlikle. Belki o korkaklar başka bir yerdedir. Burada korkak yok. Sayın Conte, daha önce başbakanlık yapmış birisiniz, daha uygun bir dil kullanmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.