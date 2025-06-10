İtalya'da Ranieri şoku: 'Kulübümün emrindeyim'

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İtalya'da Ranieri şoku: 'Kulübümün emrindeyim'

Luciano Spalletti'nin yerine İtalya Milli Takımı'nın yerine geçmesi beklenen Claudio Ranieri, Roma'daki görevine odaklanmak istediğini belirterek teklifi reddetti.

İtalya Milli Takımı'nda Luciano Spalletti'nin görevden alınmasının ardından göreve gelmesi beklenen teknik direktör Claudio Ranieri, teklifi geri çevirdiğini açıkladı.

İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan Ranieri, "İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için bana bu fırsatı sunduğu için Başkan Gabriel Gravina'ya teşekkür ederim. Bu büyük bir onur. Ancak düşündükten sonra, Roma'daki yeni görevimde kulübün tamamen emrinde kalmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

73 yaşındaki teknik direktör, Roma Başkanı Dan Friedkin'e danışmanlık yaparak kulübün gelecekteki planlamalarına yön verecek.

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