İtalya’da sağanak sele neden oldu

İtalya’nın kuzeyinde etkili olan sağanak sel ve toprak kaymasına yol açtı.

İtalya’nın kuzeyindeki Milano ile Como kentlerinde yoğun yağışların sele ve toprak kaymasına neden olduğu bildirildi. Milano'da kent merkezinden geçen Seveso Nehri'nin taştığı ve taşkın nedeniyle çok sayıda caddenin su altında kaldığı ifade edildi. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala kentte durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

Milano yakınlarındaki Como'da da aşırı yağışlar sebebiyle birçok caddenin taşkınlardan etkilendiği ve kırsal kesimlerde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir köy yolunun ulaşıma kapandığı aktarıldı.

