İtalya’da şampiyon cuma günü belli olacak

Kaynak: AA
İtalya’da şampiyon cuma günü belli olacak

Son haftaya Napoli’nin 1 puan önde girdiği Serie A’da şampiyonluk Cuma günü oynanacak maçlarla belli olacak.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluk mücadelesi veren Napoli ve Inter, son hafta maçlarını 23 Mayıs Cuma günü oynayacak.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada Napoli-Cagliari ve Como-Inter karşılaşmalarının 25 Mayıs Pazar yerine 23 Mayıs Cuma günü TSİ 21.45'te yapılacağı belirtildi.

Serie A'nın 37. haftası sonunda lider Napoli 79, takipçisi Inter ise 78 puan topladı. Napoli, son haftada kazanması Inter'in mağlup olması veya iki takımın da berabere kalması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Inter ise şampiyonluk için galip gelerek Napoli'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Zirvede puan eşitliği halinde ise Serie A şampiyonu, iki takım arasında oynanacak play-off maçıyla belirlenecek.

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