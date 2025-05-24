İtalya'da şampiyonluk kutlamalarında onlarca kişi yaralandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mutlu sona ulaşan Napoli takımının şampiyonluk kutlamalarında 39 kişinin yaralandığı bildirildi.

Serie A'nın 38'inci ve son haftasında dün evinde ağırladığı Cagliari'yi 2-0 yenerek, en yakın rakibi Inter'in 1 puan önünde 82 puanla şampiyon olan Napoli'nin başarısı, kentte sabaha kadar kutlandı. İtalya'da gece boyun süren kutlamalar sırasında çoğu havai fişek ve meşale kullanımından ya da çıkan kavgalar sebebiyle olmak üzere en az 39 kişinin yaralandığı belirtildi.

Diğer yandan, Napoli takımının 26 Mayıs'ta şehirde kupa ile şampiyonluk turu atacağı ve kutlamaların pazartesi akşam geç saatlere kadar sürmesinin beklendiği aktarıldı.