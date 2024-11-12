İtalya'da sanat dünyasını sarsan sahtecilik operasyonu

İtalya'da gerçekleştirilen büyük bir operasyon, Avrupa genelinde sahtecilik ağını ortaya çıkardı. İtalya'nın önde gelen askeri polisi Carabinieri ve Pisa Savcılığı tarafından yönetilen soruşturma, Banksy, Pablo Picasso ve Andy Warhol gibi ünlü sanatçılara ait sahte eserlerin üretildiğini ve satıldığını belirledi. Bu devasa sahtecilik operasyonunda 38 kişinin adı geçerken, söz konusu şebekenin İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde faaliyet gösterdiği belirlendi. Zanlılar, çalıntı malları kullanma, sahtecilik yapma ve yasa dışı sanat eseri satışı gibi suçlarla yargılanıyor.

Soruşturmanın, Banksy arşivinden uzmanların yardımıyla yürütüldüğü ve pazartesi günü gerçekleşen operasyonun Banksy'nin eserlerinin korunmasında önemli bir adım olduğu belirtildi. Polis, bu operasyon sonucunda Claude Monet ve Vincent Van Gogh'un yanı sıra Salvador Dali, Marc Chagall, Francis Bacon ve Piet Mondrian gibi büyük sanatçıların eserlerinin de sahtelerini ele geçirdi. Toplamda yaklaşık 215 milyon dolar değerinde 2.100 sahte sanat eseri polis tarafından el konulmuş durumda. Bu sahte eserlerin üretildiği altı atölye, İtalya'nın Toskana bölgesinde ve Venedik'te de dahil olmak üzere çeşitli Avrupa şehirlerinde basıldı.

Operasyonun kökeni 2023 yılına dayanıyor. O dönemde, İtalya'nın Pisa kentindeki bir iş adamının koleksiyonunda, Amedeo Modigliani'ye ait olduğu öne sürülen sahte bir çizim de dahil olmak üzere 200 sahte sanat eseri bulunmuştu. Soruşturma bu eserlerin, İtalya’daki bir dizi müzayede evi aracılığıyla el değiştirdiğini ve sahtecilerin bu eserleri çeşitli fuarlarda sergileyerek gerçekliğini sağlamaya çalıştığını ortaya koydu. Örneğin, Venedik yakınlarındaki Mestre ve Toskana'daki Cortona’da sahte Banksy eserleri ile iki sergi düzenleyerek alıcıları ikna etme çabaları da belgelendi.