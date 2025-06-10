İtalya'da sanayi üretimi Nisan'da artış gösterdi

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki dönemde durgun seyreden sanayi üretimi, uzmanların yüzde 0.1'lik artış beklentisinin oldukça üzerinde bir performans sergiledi. Bu, Ocak ayından bu yana kaydedilen en güçlü büyüme olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayındaki artışın temelinde, tüketim malları üretimindeki yüzde 1.8'lik yükseliş başı çekti. Sermaye malları üretimi yüzde 0.8, ara malları üretimi ise yüzde 0.2 artış gösterdi. Enerji üretimi ise sabit kaldı. Yıllık bazda incelendiğinde, sanayi üretimi Mart ayındaki yüzde 1.8'lik düşüşün ardından yüzde 0.3'lük bir artışla toparlandı. Bu, Ocak 2023'ten bu yana görülen ilk yıllık bazdaki artış oldu. Şubat-Nisan dönemi ortalaması ise bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0.4'lük bir artışa işaret ediyor. Ekonomistler, bu verilerin İtalya ekonomisinin önümüzdeki dönemde daha güçlü bir büyüme patikasına girebileceğinin göstergesi olduğunu belirtiyor.