İtalya'da sanayi üretimi Nisan'da artış gösterdi

Kaynak: Haber Merkezi
İtalya'da sanayi üretimi Nisan'da artış gösterdi

İtalya'da sanayi üretimi Nisan 2025'te aylık bazda yüzde 1'lik güçlü bir artış gösterdi. Bu yükseliş, piyasa beklentilerini aşarak ekonomik toparlanmanın sinyallerini verdi. Özellikle tüketim ve yatırım mallarındaki artış dikkat çekti.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki dönemde durgun seyreden sanayi üretimi, uzmanların yüzde 0.1'lik artış beklentisinin oldukça üzerinde bir performans sergiledi. Bu, Ocak ayından bu yana kaydedilen en güçlü büyüme olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayındaki artışın temelinde, tüketim malları üretimindeki yüzde 1.8'lik yükseliş başı çekti. Sermaye malları üretimi yüzde 0.8, ara malları üretimi ise yüzde 0.2 artış gösterdi. Enerji üretimi ise sabit kaldı. Yıllık bazda incelendiğinde, sanayi üretimi Mart ayındaki yüzde 1.8'lik düşüşün ardından yüzde 0.3'lük bir artışla toparlandı. Bu, Ocak 2023'ten bu yana görülen ilk yıllık bazdaki artış oldu. Şubat-Nisan dönemi ortalaması ise bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0.4'lük bir artışa işaret ediyor. Ekonomistler, bu verilerin İtalya ekonomisinin önümüzdeki dönemde daha güçlü bir büyüme patikasına girebileceğinin göstergesi olduğunu belirtiyor.

5-1200-x-675-piksel-7.jpg

Son Haberler
İki ülke arasında Türkiye’ye karşı kirli ittifak!
İki ülke arasında Türkiye’ye karşı kirli ittifak!
New York borsası karışık başladı: Gözler ABD-Çin görüşmelerinde! (10 Haziran 2025)
New York borsası karışık başladı!
Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp: Sosyal medyada tepki yağdı
Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp: Sosyal medyada tepki yağdı
Survivor finaline son adım! Batuhan’dan sonra ikinci koltuk kime gitti? Adem mi, Volkan mı?
Survivor’da nefes kesen düello! Batuhan’dan sonra ikinci finalist kim oldu?
Beşiktaş'ın yaz programı belli oldu: Dört hazırlık maçı
Beşiktaş'ın yaz programı belli oldu: Dört hazırlık maçı