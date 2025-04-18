İtalya'da sel hayatı felç etti! 3 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İtalya'da sel hayatı felç etti! 3 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da etkili olan aşırı yağışlar sele neden oldu. İtalya'nın Torino kenti yakınlarındaki Monteu da Po beldesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Vicenza kenti yakınlarındaki Valdagno'da ise baba ve oğlunun araçlarıyla selden kaçmaya çalışırken heyelan sonucu oluşan çukura düşerek kayboldukları açıklandı. İtalyan itfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinde baba ve oğlunun cansız bedenlerinin çukurdan çıkarıldığı kaydedildi.

Valle d'Aosta Bölgesi'nde 6 bin 400 kişinin elektriksiz kaldığı aktarılarak, Torino kentinin bulunduğu Piyemonte Bölgesi genelinde olumsuz hava koşullarının sakinleştiği ve alarm seviyesinin en üst "kırmızı'dan "turuncu'ya düşürüldüğü duyuruldu.

İtalya'da sel hayatı felç etti! 3 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da sel hayatı felç etti! 3 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da sel hayatı felç etti! 3 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da sel hayatı felç etti! 3 kişi hayatını kaybetti

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