İtalya'da sel hayatı felç etti! 3 kişi hayatını kaybetti

Vicenza kenti yakınlarındaki Valdagno'da ise baba ve oğlunun araçlarıyla selden kaçmaya çalışırken heyelan sonucu oluşan çukura düşerek kayboldukları açıklandı. İtalyan itfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinde baba ve oğlunun cansız bedenlerinin çukurdan çıkarıldığı kaydedildi.

Valle d'Aosta Bölgesi'nde 6 bin 400 kişinin elektriksiz kaldığı aktarılarak, Torino kentinin bulunduğu Piyemonte Bölgesi genelinde olumsuz hava koşullarının sakinleştiği ve alarm seviyesinin en üst "kırmızı'dan "turuncu'ya düşürüldüğü duyuruldu.