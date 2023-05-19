İtalya'da selde ölü sayısı 13 oldu

İtalya’nın kuzeyinde bulunan Emilia-Romagna bölgesinde geçtiğimiz çarşamba günü etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor.

Yetkililer, arama-kurtarma çalışmaları sırasında daha fazla kişinini cansız bedenine ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldiğini açıkladı.

13 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle en az 20 nehir taşarken, çok sayıda yerleşim yeri ve tarım arazileri sular altında kalmıştı. Bölgede 280’e yakın heyelan meydana gelmişti. Evlerinde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarılmış, Emilia-Romagna Özerk Hükümeti Başkanı Stefano Bonaccini, Bologna'dan 3 bin, Faenza'dan ve Ravenna'dan 5’er bin kişi olmak üzere 13 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

F1 YARIŞI İPTAL EDİLDİ

Bu hafta sonu Imola'da yapılacak olan Formula 1 kapsamında yapılacak olan Emilia-Romagna Grand Prix'si, yakındaki Santerno Nehri’ndeki sel riski nedeniyle iptal edildi.