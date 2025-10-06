İtalya'da sessiz derbi! Juventus-Milan maçında Kenan Yıldız kararı sorgulandı

İtalya Serie A'nın 6. haftasında sonucu en çok merak edilen Juventus ile Milan arasında oynanan derbi maçta gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında konuk ekip Milan Pulusic ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Öte yandan Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız 69 dakika sahada kaldı.

TUDOR: "KENAN'I YORGUN GÖRDÜM"

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'a basın toplantısında gole ihtiyacı olmasına rağmen Kenan Yıldız'ı neden oyundan erken çıkardığı soruldu.

Hırvat teknik adam Kenan Yıldız değişikliği hakkında, "Kenan'ı, Conceicao ve David gibi yorgun gördüm. Çok fazla maç oynuyorlar, bu yüzden formda kalmak her zaman kolay olmuyor. 3-5-2 dizilişinde iki forvet kullanmaya karar verdik. Üç stoperle daha iyi savunma yaptık ve iki forvetle bir şeyler yapmak istedik, ancak maalesef başaramadık." diye konuştu.