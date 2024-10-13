İtalya’da sessiz sedasız evlenmişti! İşte Reynme’nin düğününden ilk görüntüler

"Reynmen" lakaplı şarkıcı ve fenomen Yusuf Aktaş, birlikte olduğu Miss Turkey 2017 yarışmacısı Emire Cansu Kurtaran ile İtalya’da evlendi.

Ünlü çift, İtalya’nın Amalfi kıyısında düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Düğüne çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı.

SADE BİR GELİNLİK TERCİH ETTİ

Emire Cansu Kurtaran, Galia Lahav imzalı zarif bir gelinlik tercih ederken; Reynmen ise Loro Piana markasından şık bir damatlık giydi.

Ünlü çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen, asıl adıyla Yusuf Aktaş, 1995 yılında dünyaya geldi. Scorp ve YouTube platformlarındaki videolarıyla tanınan Aktaş, şimdilerde kariyerine şarkıcı olarak devam ediyor.

Ünlü ismin "Derdim Olsun", "Ela" ve "Renklensin" gibi şarkıları bulunuyor.

Ünlü şarkıcı Reynmen evleniyor! Düğün için yola çıktılar

EMİRE CANSU KURTARAN KİMDİR?

1996 doğumlu Emire Cansu Kurtaran, Eynsford College'de piskoloji üzerine eğitim aldı.

Miss Turkey 2017'ye katılan Kurtaran, finalistler arasında yer aldı. Ama ilk 10'a girmeyi başaramadı. 2017 Miss Turkey birincisi Aslı Sümen olmuştu.

Emire Cansu Kurtaran, bir dönem de modellik yaptı.