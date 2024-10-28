İtalya'da siber casusluk çetesi! Ünlülerin bilgilerini gizli servise sızdırdı mı?

Kaynak: DHA
İtalya'da siber casusluk çetesi! Ünlülerin bilgilerini gizli servise sızdırdı mı?

İtalya’da eski polis memuru Gallo. Siber casusluk şebekesi kurarak yasa dışı faaliyetlerde bulundu. Gallo’nun iş, siyaset ve şov dünyasında bazı isimlere ait özel bilgileri geçirdiği ve bunları kötü amaçlara kullandığı iddia edildi.

İtalya'da bir dönem olağanüstü yetkilere sahip olması nedeniyle ‘süper polis’ olarak anılan eski polis memuru Carmine Gallo'nun, casusluk şebekesi kurduğu belirtildi.

Milano Mafya ve Terörle Mücadele Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturmayla, siber casusluk şebekesi ve yasa dışı faaliyetler tespit edildi. İtalya'daki siber casusların, devletin veri tabanına ulaşarak iş, siyaset ve şov dünyasından bazı isimlere ait özel bilgileri ele geçirdiği ve bunları farklı kötü amaçlarla kullandığı ortaya çıktı.

Soruşturmada, söz konusu casusluk şebekesinin, ele geçirdiği bilgileri, bazı iş dinamiklerini ve kamu prosedürlerini etkilemede kullanma amacı taşıdığı ifade edildi. Şebekenin, aralarında Senato Başkanı Ignazio La Russa ile çocukları, AC Milan kulübünün başkanı Paolo Scaroni, Devlet Yatırım Bankası'nın (CDP) Başkanı Giovanni Gorno Tempini gibi bazı üst düzey siyasilere ve bankacılara ait bilgileri ele geçirip, bunları mafya gibi organize suç örgütlerine ve başka gizli servislere sızdırdığı bildirildi.

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