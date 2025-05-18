İtalya’da son haftaya nefes nefese giriliyor: Inter kısmeti tepti, Napoli lider kapattı

Seri A’da şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor. Haftaya Inter’in 2 puan önünde lider giren Napoli deplasmanda karşılaştığı Parma ile golsüz berabere kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Şampiyonluk yarışında Napoli’nin puan kaybında liderliği ele geçirme şansını kullanamayan Inter, Lazio ile 2-2 berabere kalarak fırsat tepti. Inter’in Bisseck ve Dumfries ile gelen gollerine Lazio Pedro (2) ile cevap verdi.

Seri A’nın son haftasında Inter deplasmanda Como’ya konuk olacak. Napoli ise sahasında Cagliari ile karşılaşacak.

Son hafta öncesi Napoli 79 puanla lider konumda bulunurken, 2. sıradaki Inter'in 78 puanı bulunuyor.