FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray MCT Technic, Trieste'ye konuk oldu.
İtalya'da son topa kadar büyük heyecana sahne olan karşılaşmada son sözü 9 saniye kala bulduğu sayıyla öne geçerek sahadan 91-90 galip ayrılan Galatasaray MCT Technic söyledi.
Zorlu mücadelede 25 sayıyla sahanın en skorer ismi olan Will Cummings ortaya koyduğu etkileyici performansla galibiyetin mimarı olurken Fabian White Jr'dan da 19 sayı, 9 ribaundluk önemli katkı geldi.
Grupta ikide iki yapan Sarı Kırmızılılar, haftaya lider Würzburg'u ağırlayacak.