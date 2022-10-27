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İtalya’da süpermarkette bıçaklı saldırı 1 ölü, 5 yaralı

İtalya’nın Milano kentinde bir süpermarkette düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında Arsenal’den Monza’ya kiralık giden defans oyuncusu Pablo Mari’nin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 23:14
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İtalya’da süpermarkette bıçaklı saldırı 1 ölü, 5 yaralı

İtalya’da süpermarkette bıçaklı saldırı 1 ölü, 5 yaralı
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İtalya’nın Milano kentinde bulunan Milanofiori Alışveriş Merkezi’nde yer alan süpermarket zinciri Carrefour’da 46 yaşındaki bir kişi market rafından aldığı bıçakla ile müşterilere saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında Arsenal’den İtalyan Seria A ekiplerinden Monza’ya kiralık giden defans oyuncusu Pablo Mari’nin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Milano’daki Niguarda hastanesine kaldırılan Mari hakkında açıklama yapan Arsenal Teknik Heyet Sorumlusu Edu Gaspar, Mari’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, Mari’nin ailesi ile temas halinde olduğu aktardı.

Saldırgan polis tarafından gözaltında alınırken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde, saldırganın psikolojik sorunların olduğu belirtilirken, Mari’nin sırtından bıçaklandığı ifade edildi.

Serie A formasıyla sekiz maça çıkan 29 yaşındaki Mari, bu sezon şu ana kadar bir gol kaydetti.

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