İtalya’da teleferik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
İtalya’da teleferik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

İtalya'nın güneyindeki Napoli yakınlarında meydana gelen teleferik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.

İtalya’nın güneyindeki Napoli kentinin 45 kilometre güneydoğusunda yer alan Monte Faito Dağı’na yolcu taşıyan teleferiğin kabinlerinden biri kablosunun kopması sonucu yere çakıldı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı. Dağın eteğine yakın bir noktada havada asılı kalan başka bir kabindeki 16 yolcu, kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

İTALYA’DA DAHA ÖNCEDE TELEFERİK KAZASI YAŞANMIŞTI

İtalya’da 2021’de Piedmont bölgesinde yer alan Stresa tatil beldesinden Mottarone Dağı’na yolcu taşıyan teleferik sisteminin dağın tepesine yakın bir noktada kablosunun kopması sonucu kabinlerden birinin ormanlık alana çakılması sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

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