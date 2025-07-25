İtalya’da tüketici güveni zirve yaptı

İtalya'da Temmuz 2025 verilerine göre tüketici güveni, son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İstatistik kurumu Istat tarafından açıklanan verilere göre tüketici güven endeksi haziran ayında 96.1 iken, temmuzda 97.2 seviyesine çıktı. Bu artış, Şubat 2025’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak öne çıktı. Piyasa beklentilerinin de üzerinde gelen bu veri, tüketicilerin genel hissiyatında iyileşme olduğuna işaret ediyor.

KİŞİSEL BÜTÇELERDEKİ İYİLEŞME GÜVEN ARTIRDI

Tüketici güvenindeki bu yükselişin en önemli itici gücü, hanehalkının kişisel finansmanına dair olumlu algı oldu. Bireysel iklim endeksi haziran ayında 94.8 seviyesindeyken, temmuzda 96.9’a yükseldi. Bu, vatandaşların kendi bütçelerine olan güvenlerinin arttığını ve harcamalarını daha özgür planlamaya başladıklarını gösteriyor. Özellikle enerji ve temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat stabilizasyonu, bu güvenin yeniden tesis edilmesinde etkili oldu.

MEVCUT KOŞULLAR DAHA OLUMLU ALGILANIYOR

İstatistiklere göre mevcut durum endeksi de iyileşme gösterdi. Haziran’da 97.9 olan bu veri, temmuzda 99.7’ye çıktı. Bu yükseliş, vatandaşların mevcut ekonomik koşulları daha olumlu değerlendirmeye başladığını gösteriyor. Tüketicilerin kısa vadeli gelir beklentilerinde artış olduğu ve özellikle iş güvencesi ile fiyat istikrarı konularında daha umutlu bir tablo çizildiği ifade ediliyor.

GELECEK İÇİN HÂLÂ TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Geleceğe yönelik beklentilerde ise daha sınırlı bir iyileşme söz konusu. Gelecek iklim endeksi temmuz ayında 93.9 seviyesine yükseldi. Haziran’da bu oran 93.7’ydi. Bu küçük artış, tüketicilerin uzun vadeli ekonomik beklentilerde hâlâ temkinli davrandığını gösteriyor. Küresel ekonomik dalgalanmalar ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikalarına dair belirsizlikler, tüketici algısını etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

Genel Ekonomiye Güven Zayıflıyor

Tüm olumlu gelişmelere rağmen tüketicilerin genel ekonomik gidişata dair değerlendirmeleri düşüş eğiliminde. Genel ekonomik görünüm alt endeksi haziranda 99.6 seviyesindeyken temmuzda 98.2’ye geriledi. Istat’a göre bu durum, makroekonomik belirsizliklerin ve dış kaynaklı ekonomik risklerin hanehalkında tedirginliğe neden olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle işsizlik oranındaki dalgalanmalar, reel gelir artışının sınırlı kalması ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, bu endeksin aşağı yönlü seyretmesine neden oldu.

İtalya’da tüketici güvenindeki genel toparlanma, özellikle iç talep ve bireysel harcamalar açısından olumlu sinyaller veriyor. Ancak vatandaşların genel ekonomiyle ilgili temkinli duruşu, hükümetin ve ekonomik aktörlerin uzun vadeli politikalar üretme ihtiyacını da bir kez daha gündeme taşıyor. Tüm veriler, bireysel iyimserliğin arttığını ancak makro düzeyde güvenin hâlâ tesis edilemediğini ortaya koyuyor.