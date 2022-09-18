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Hakan'ın yokluğunda Tolgay attı Udinese kazandı, Inter eli boş döndü

Serie A'da Hakan Çalhanoğlu, Tolgay Arslan mücadelesini izleyemedik ancak Türk oyuncu attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 16:22
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İtalya'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan, rakibi Hakan Çalhanoğlu'nun forma giymediği maçta Inter'i dağıttı

Hakan'ın yokluğunda Tolgay attı Udinese kazandı, Inter eli boş döndü
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İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter, deplasmanda Udinese'ye 3-1 yenildi. Ev sahibi ekibin 3. golü Tolgay Arslan'dan geldi.
Udine'deki Dacia Arena'da oynanan mücadeleye konuk takım hızlı başladı ve 5. dakikada Nicolo Barella ile öne geçti: 0-1.

Udinese, 22. dakikada Interli Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı golle skorda dengeyi sağladı: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken ev sahibi ekip, Jaka Bijol'un 85. dakikada attığı golle maçta 2-1 öne geçti.

Müsabakadaki gol perdesini kapatan gol ise Türk asıllı Alman oyuncu Tolgay Arslan'dan geldi. Arslan, 90+3. dakikada Udinese'yi 3-1'lik üstünlüğe taşıyan gole imzasını koydu.

Udinese, Inter'i 3-1 yenerek Serie A'da üst üste 5. galibiyetini aldı. Inter ise bu sezon 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Udinese, bu galibiyetle puanını 16'ya çıkarttı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Inter ise 12 puanla 6. sırada kaldı.

Bu arada, Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sol dizindeki sakatlık sebebiyle Udinese maçının kadrosunda yer almadı.


 

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