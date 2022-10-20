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Yıldız futbolcuya bankada güvenlik görevlisinden ırkçı saldırı

Atalanta ve Kolombiya Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Duvan Zapata, İtalya'da gittiği bankada beklemediği bir durumla karşılaştı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 21:30
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İtalya'da yaşanan ırkçılık olayı dünya gündeminde. Atalanta ve Kolombiya Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Zapata'ya çirkin davranış

Yıldız futbolcuya bankada güvenlik görevlisinden ırkçı saldırı
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İtalya'da geçtiğimiz günlerde milli voleybolcu Paola Egonu, 'İtalyan bile olmadığını' iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ırkçı ifadelere maruz kalmıştı.

Fanatik'in İtalyan basınına dayandırarak derlediği habere göre yıldız oyuncu kişisel mali danışmanıyla görüşmek üzere Bergamo'daki özel bir bankaya gitti.

Kapıda güvenlik görevlileri tarafından durdurulan Zapata, eşofman ve kapüşonlu kıyafetiyle 'şüpheli bir hava' yarattığı gerekçesiyle içeriye alınmadı ve güvenlik görevlilerinin 'Burası sana göre değil' dedikleri iddia edildi.

Sakinliğini koruyan 31 yaşındaki golcü, sakinliğini koruyarak kimliğini güvenlik görevlilerine gösterdi. Ardından kendi mali danışmanı kapıya gelen Zapata içeriye girdi.

2018 yılında 14 milyon Euro karşılığında Sampdoria'dan Atalanta'ya kiralanan yıldız oyuncu, 2020 yılında 12 milyon Euro daha ödenerek kalıcı olarak transfer edilmişti.

Bu sezon Serie A'da dört maçta görev alan Zapata henüz golle tanışamadı.

 

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