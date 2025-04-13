İtalya'da zirve yarışı kızıştı: Hakan kaçıyor, Kenan kovalıyor

Serie A’da zirveyi bırakmak istemeyen Inter, Cagliari’yi 3-1 mağlup ederek puan farkını altıya çıkardı. Lautaro Martinez ve Marko Arnautovic’in hücum hattındaki etkili performansı, teknik direktör Simone Inzaghi’nin elini güçlendirdi. Arnautovic’in üst üste dördüncü golünü kaydettiği karşılaşmada, Sommer’in kurtarışları ve Bisseck’in son dakika golü maçın kırılma anlarını oluşturdu. Cagliari’nin tek golü Piccoli’den gelirken, Inter’in maç boyunca sergilediği tempo Napoli’ye ciddi bir uyarı niteliğindeydi.

Inter’in bu galibiyeti sonrası Napoli ve Bayern Münih karşısındaki Şampiyonlar Ligi rotasyonu tartışmaları da sona erdi. Inzaghi, Avrupa maçlarında da kadroyu döndürmeyeceklerini net şekilde belirtti.

JUVENTUS’TAN KRİTİK ÜÇ PUAN

Juventus, Lecce deplasmanında aldığı 2-1’lik galibiyetle puanını 59’a yükseltti ve üçüncü sıraya yerleşti. Igor Tudor yönetiminde çıkışa geçen Torino temsilcisi, ilk yarıda Koopmeiners ve Kenan Yıldız’ın golleriyle üstünlüğü yakaladı. Ancak ikinci yarıda savunma zaafları yeniden kendini gösterdi. Lecce’nin Baschirotto ile farkı bire indirmesi ve Helgason’un direkten dönen topu, Juventus’a zor anlar yaşattı.

Yine de Tudor’un gelişiyle 3 maçta 7 puan toplayan Juventus, yeni bir sayfa açtı. Maçta iki asistle yıldızlaşan Vlahovic, takımın hücumdaki en kilit isimlerinden biri haline geldi. Genç oyuncu Kenan Yıldız’ın performansı ise taraftardan tam not aldı. Tuttosport manşetinde, “Yeni Fagioli artık bambaşka biri” ifadelerini kullandı.

ROMA DERBİSİ: ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA FİNAL HAVASI

Serie A’da haftanın en büyük karşılaşması Roma ile Lazio arasında oynanacak derbi olacak. Hem sıralama hem de Şampiyonlar Ligi bileti açısından büyük önem taşıyan mücadele öncesi tansiyon yükselmiş durumda. Lazio Teknik Direktörü Marco Baroni, “Aslanlar gibi oynayacağız” açıklamasıyla iddialı konuşurken, Roma cephesi ise bu maçı Palio di Siena’ya benzeterek tarihi bir mücadele olacağını ifade etti.

Lazio’da Taty Castellanos’un ilk 11’de sahaya çıkması beklenirken, Roma’da Pellegrini’nin performansı merakla bekleniyor. Zaccagni’nin katkısı Lazio için belirleyici olacak. Derbide Soulé’nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu zorlu karşılaşma, iki ekip için de sezonun kaderini çizecek nitelikte.

VENEZİA UMUT ARIYOR, TORİNO COMO’YU ÖRNEK ALIYOR

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Venezia, ligde kalma adına umut tazeliyor. Torino ise teknik direktör Vanoli’nin sözleriyle dikkat çekti. Vanoli, kulüp başkanı Urbano Cairo’ya “Como, Torino için model olabilir” diyerek dikkatleri rakip kulübe çevirdi.

Diğer yandan Elmas’a güvenen Torino, Como karşısında kazanarak Avrupa kupalarına yaklaşmak istiyor.

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SERİE A’DA YENİ DENGELER

Şampiyonluk yarışında Inter’in öne çıkmasıyla birlikte Juventus ve Roma gibi takımlar, Şampiyonlar Ligi bileti için yoğun mücadele veriyor. Napoli ise Inter’in temposu karşısında baskı altında. Tudor’un Juventus’u yeniden inşa sürecinde ilerlerken, Serie A’nın son haftaları nefesleri kesecek gibi görünüyor.

Roma derbisi, bu yarışta sadece bir maç değil, bir dönüm noktası olacak. Tüm gözler bu tarihi karşılaşmada olacak.