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İtalya'daki saldırı sonrası Carrefour bıçakları market reyonlarından kaldırıyor

İtalya’nın kuzeyindeki Assago kasabasında dün akşam bir süpermarkette düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Yaralılar arasında Arsenal ekibinden İtalyan Monza takımına kiralanan futbolcu Pablo Mari de yer alıyor.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 20:50
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İtalya'daki saldırı sonrası Carrefour bıçakları market reyonlarından kaldırıyor

İtalya'daki saldırı sonrası Carrefour bıçakları market reyonlarından kaldırıyor
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BBC Türkçe'nin haberine göre; Milano’ya bağlı Assago kasabasında bir alışveriş merkezinin içinde yer alan Carrefour süpermarkette bir adam satıştaki mutfak bıçaklarından birini alarak altı kişiyi yaraladı. Yaralılardan bir market çalışanı hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Saldırıyı düzenleyenin 46 yaşındaki İtalyan Andrea Tombolini olduğu belirlendi. Saldırı sonrası marketteki bazı kişilerce etkisiz hale getirilen Tombolini gözaltına alındı.

İtalya basınına göre sabıkası bulunmayan Tombolini ağır psikolojik rahatsızlıklar yaşıyordu, yaklaşık 10 gün önce kendisini yaralayarak hastaneye kaldırılmıştı.

Mutlu görünen kişileri hedef aldı

İtalya basınının savcılığa dayandırdığı haberlere göre saldırgan ilk ifadesinde markette karşılaştığı ‘’mutlu görünen’’ kişileri hedef aldığını söyledi.

Güvenlik güçleri olayı terör saldırısı olarak değerlendirmiyor.

Saldırının markette satılan bir bıçakla gerçekleştirilmesi nedeniyle İtalya’da Carrefour zincirinde yer alan marketlerde bıçakların raflardan indirilmesi ve müşterilerin doğrudan erişemeyeceği özel bölmelerde satılması kararı alındı.

Saldırıda hayatını kaybeden market çalışanının kimliği Luis Fernando Ruggeri olarak açıklandı. 47 yaşındaki Ruggeri’nin Bolivya asıllı olduğu belirtiliyor.

Serie A’da yer alan Monza ekibinden yapılan açıklamaya göre, yaralanan ancak hayati tehlikesi bulunmayan 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Pablo Mari'nin bugünkü ameliyatı iyi geçti.

Kas yaralanması yaşayan M﻿ari'nin iki aylık bir rehabilitasyon sürecine girmeden önce birkaç gün hastanede kalacağı bildirildi.

"Hemen önünde bir insanın hayatını kaybettiğini" söyleyen M﻿ari, hayati önem taşıyan bir yaralanma yaşamadığı için kendini "şanslı" gördüğünü söyledi.

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