İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 11'e çıktı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Marche Bölgesi'ni vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 47 yaşındaki bir kişinin cansız bedeninin Serra de Conti beldesinde bulunmasıyla 11'e çıktı.

Söz konusu kişinin, arabasında mahsur kalarak sele kapıldığı belirtildi.

İtfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerinin, sele kapılan kayıp 8 yaşındaki bir çocuk ile 56 yaşındaki bir kadını arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Başbakan Mario Draghi de dün akşam bölgede selden etkilenen Ostra'ya giderek yetkililerden bilgi aldı. Draghi, gereken desteği vereceklerini ifade etti.