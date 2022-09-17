17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 11'e çıktı

İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 11'e çıktı

İtalya'nın doğusundaki Ancona kenti civarında meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 22:19
Takip Et

İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 11'e çıktı

İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 11'e çıktı
+
Aa
-

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Marche Bölgesi'ni vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 47 yaşındaki bir kişinin cansız bedeninin Serra de Conti beldesinde bulunmasıyla 11'e çıktı.

Söz konusu kişinin, arabasında mahsur kalarak sele kapıldığı belirtildi.

İtfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerinin, sele kapılan kayıp 8 yaşındaki bir çocuk ile 56 yaşındaki bir kadını arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Başbakan Mario Draghi de dün akşam bölgede selden etkilenen Ostra'ya giderek yetkililerden bilgi aldı. Draghi, gereken desteği vereceklerini ifade etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
3
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
4
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Ahmet Davutoğlu: Erdoğan ve Bahçeli kapalı kapılar ardında ne konuşuyor
5
﻿Ahmet Davutoğlu: Erdoğan ve Bahçeli kapalı kapılar ardında ne konuşuyor
﻿Ahmet Davutoğlu: Erdoğan ve Bahçeli kapalı kapılar ardında ne konuşuyor
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
6
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿İtalyan spor spikeri Leotta bikinili poz verdi. Beğeni butonu çöktü
7
﻿İtalyan spor spikeri Leotta bikinili poz verdi. Beğeni butonu çöktü
﻿İtalyan spor spikeri Leotta bikinili poz verdi. Beğeni butonu çöktü
﻿Kaleci Ersin Destanoğlu'na taraftardan protesto
﻿Kaleci Ersin Destanoğlu'na taraftardan protesto
﻿Kaleci Ersin Destanoğlu'na taraftardan protesto
﻿Ege Denizi'nde deprem
﻿Ege Denizi'nde deprem
﻿Ege Denizi'nde deprem
﻿Üç kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan Adana Demir
﻿Üç kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan Adana Demir
﻿Üç kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan Adana Demir
﻿Azerbaycan'ın şehit sayısı 80'e yükseldi
﻿Azerbaycan'ın şehit sayısı 80'e yükseldi
﻿Azerbaycan'ın şehit sayısı 80'e yükseldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.