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İtalya'daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor

İtalya'nın Ancona kenti yakınlarındaki yerleşim yerlerini etkileyen sel felaketinde en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 14:35
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İtalya'daki selde ölü sayısı artıyor: 10 kişi hayatını kaybetti

İtalya'daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Marche bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sele neden oldu.

Bölgede dün akşamki yoğun yağışın ardından yaşanan sel felaketinde en az 10 kişi öldü.

Felakette 2'si çocuk 4 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Sel nedeniyle Otra, Trecastelli ve Senigallia gibi yerleşim yerlerinde de cadde ve sokaklar yer yer su ve çamurla kaplandı. Bazı noktalarda zor durumda kalan yaşlılar, itfaiye ekiplerince şişme botlarla kurtarıldı.

Marche'deki sel sonrasında bu bölgeye, Lombardiya, Abruzzo ve Emilia-Romagna gibi komşu yakın bölgelerden arama-kurtarma çalışmaları için takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sel felaketinin yaşandığı bölgeye 2 ila 3 saatte 420 milimetre yağış düştüğü belirtildi.

Selin vurduğu bölgedeki Sassoferrato kasabasının Belediye Başkanı Maurizio Greci, karşı karşıya kaldıkları bu felakete dair özel uyarı almadıklarını, sadece rüzgar ve yağış olabileceğine ilişkin "sarı" (orta) düzeyde uyarı yapıldığını söyledi.

İtalyan Sivil Savunma Ajansı Bölge Sorumlusu Stefano Aguzzi de ANSA'ya yaptığı açıklamada, Marche bölgesini etkileyen olumsuz hava koşullarının bu seviyelerde beklenmediğini, özellikle Misa Nehri'nin taşmasının aniden geliştiğini ifade etti.

Aguzzi, "Bazı noktalarda müdahale edecek zaman olmadı. Tehlikeyi fark etmeden dışarı çıkmış insanlar olabilir." dedi.

- "Bölgede dehşet anları yaşanmış"

Bölgeye giden Sivil Savunma Başkanı Fabrizio Curcio, "Gerçekten olağanüstü miktarlarda su ile bölgede dehşet anları yaşanmış." diye konuştu.

Marche Bölgesel Yönetim Başkanı Francesco Acquaroli de bölgelerinde meydana gelen sel felaketi sonrasında Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Mario Draghi'den destek ve dayanışma telefonu aldığını açıkladı.

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