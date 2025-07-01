İtalya’dan ‘Aldatmak’ dizisine 3 ödül

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, Inter Medya’nın uluslararası dağıtımını üstlendiği, atv’de yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören ‘Aldatmak’ dizisi, uluslararası bir başarıya daha imza attı.

Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı ‘Aldatmak’ dizisinde Ozan karakterini Yusuf Çim, Tolga rolünü Caner Şahin ve Oylum’a da Feyza Sevil Güngör hayat vermişti. 3 oyuncu da dizideki başarılı performanslarıyla İtalya’dan ödüllerle döndü.

Oyuncular, Benevento’daki BCT-Festival Nazionale del Cinema e della Televisione kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi. Söyleşinin ardından Yusuf Çim ve Caner Şahin’e ‘En İyi Uluslararası Erkek Oyuncu’, Feyza Sevil Güngör’e ise ‘En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu’ ödülü takdim edildi. Tebrikler...

Aşkın en sade hali ‘Bir Çift Göz’

Norm Ender ve Ebru Gündeş’i ilk kez aynı projede buluşturan ‘Bir Çift Göz’ düet şarkısı, Norm Müzik Medya etiketiyle yayınlandı.

Sözleri ve müziği Norm Ender’e ait şarkının düzenlemesini Mert Kemancı yapmış. Klasik arabesk ruhunu günümüz hip hop dokusuyla buluşturan nadir ve sofistike bir çalışmayı temsil eden şarkı, içsel kırılmaları ve aşkın en sade ama vurucu hallerini dile getirirken türler arası sınırları ortadan kaldırıyor.

Klasikleşmiş arabesk ezgilerin hüzünlü yoğunluğu, Norm Ender’in lirik zekâsı ve Ebru Gündeş’in yıllardır dinleyiciyi büyüleyen sesiyle bambaşka bir boyuta taşınıyor.

Bir ressamın sanat kokan mesajı

Bu köşeyi takip eden okurlarım bilir. Kültür sanata ayrı bir önem veriyorum. Hele ki, ortada emek verilerek yapılan işler varsa…

Mail kutumu kontrol ederken ilginç bir mesaj dikkatimi çekti. Mesajı gönderen kişiyi araştırdım. Karşıma ne çıktı dersiniz? Harika resimler yapan bir sanatçı. Bana da resimlerinden bir demet göndermiş. Hepsi birbirinden güzel çalışmalar. İncilerken hayran kaldım. 1995 yılında Antalya’da doğmuş. Resme olan ilgisi 4-5 yaşlarında başlamış. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olmuş. Doğuştan işitme engelli ama o, sanata hiçbir şeyin engel olmadığını gösteriyor.

Yukarıda bahsettiğim ressam, Mustafa Alper Kocabıyık. Azmin elinden ne kurtulabilir ki? Tebrikler Alper. Yolun açık, başarıların daim olsun.