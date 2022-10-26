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İtalya'dan düzensiz göçte kapalı liman politikasına geri dönüş sinyali

İtalya'da yeni göreve gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Akdeniz'de kurtarma operasyonları yapan iki sivil toplum kuruluşu gemisinin mevzuatlara uygun hareket etmediklerini duyurdu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 19:24
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İtalya'dan düzensiz göçte kapalı liman politikasına geri dönüş sinyali

İtalya'dan düzensiz göçte kapalı liman politikasına geri dönüş sinyali
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İtalyan basınına yansıyan haberlerde, İçişleri Bakanı Piantedosi'nin, Akdeniz'in orta kesiminde düzensiz göçmenleri kurtaran iki Avrupalı sivil toplum kuruluşuna ait biri Norveç bayraklı "Ocean Viking", diğeri Almanya bayraklı "Humanity 1" isimli gemilerin, sınır güvenliği ve kontrolü ile yasa dışı göçle mücadele konusunda uluslararası ve İtalya'nın mevzuatlarına uygun davranmadığına ilişkin bir yönerge imzaladığı kaydedildi.

Haberlerde, yönergede, bu gemilere İtalyan karasularına giriş yasağının da getirilmesinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu arada, Ocean Viking gemisi, Akdeniz'de farklı operasyonlarda kurtardığı 202 kişiyle Malta’nın güneyinde, Humanity-1 gemisi ise denizden kurtardığı yaklaşık 180 kişiyle Sicilya'nın doğusunda seyrine devam ediyor.

Ocean Viking gemisini işleten SOS Akdeniz isimli STK'dan İçişleri Bakanlığının son yönergesine ilişkin AGI ajansına yapılan açıklamada, yasalara saygılı hareket edildiği belirtilerek, STK’nın her faaliyetini yetkililere bildirdiği ifade edildi.

SOS Humanity isimli STK da "Deniz kanunlarını izliyoruz. İnsanları kurtarıyoruz. İtalyan makamlarından herhangi bir bildiri almadık." açıklamasını yaptı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, söz konusu gelişme, düzensiz göç konusunda "Kapalı liman" politikasının geri dönüş sinyalleri olarak aktarıldı.

Haberlerde, yeni İçişleri Bakanı Piantedosi'nin "kapalı liman" politikasını 2018-2019’da uygulayan dönemin bakanı Matteo Salvini’nin özel kalemi olduğu hatırlatıldı.

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