﻿İtalya'dan Galatasaray'ı şoke edecek Icardi iddiası

Galatasaray'da giderek formu yükselen, Beşiktaş maçında attığı 2 golle de dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya'nın tanınan spor haber sitelerinden Calciomercato, Jose Mourinho'nun takımı Roma'nın Arjantinli golcü için harekete geçtiğini yazdı.

Habere göre Mourinho'nun özellikle istediği Icardi için Roma Kulübü, bonservisini bulunduran Paris Saint Germain Kulübü ile masaya oturacak. Icardi'nin Fransız kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sarı kırmızılı kulüpte taraftarların gönlünü kazanan Icardi'nin bonservisinin alınması gündeme gelmişti.

Icardi, sarı kırmızılı formayla 5 maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.