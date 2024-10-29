İtalya'dan Galatasaray-Beşiktaş derbisi için flaş yorum: Serie A aromalı maç!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. 13. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelede dakikalar 67'yi gösterirken Galatasaray bu kez Osimhen'in kafa vuruşundan bir gol buldu ve farkı ikiye çıkardı. 90+4. dakikada Ernest Muçi'nin attığı gol skoru belirledi: 2-1.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi, birçok Serie A çıkışlı oyuncunun olması nedeniyle İtalyan basını tarafından da dikkatle takip edildi. İşte yansıyanlar:

LA GAZZETTA DELLO SPORT: "OSIMHEN GOL, IMMOBILE NAKAVT"

"Osimhen gol attı ve Galatasaray'ı ileriye taşıdı. Eski Napoli oyuncusu, Lazio'nun eski kaptanının takımına karşı liderin kazandığı maçta Türkiye'de gol attı. Osimhen ve Immobile'nin arasındaki süper mücadelesi Türkiye'de, daha doğrusu eski Napoli forvetinin Galatasaray'ı eski Lazio kaptanının Beşiktaş'ına karşı lig maçında yönettiği İstanbul'un Rams Park'ında sahnelendi."

TUTTO MERCATO: "DERBİ SARI-KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ"

"Osimhen Galatasaray'ı Beşiktaş derbisinde öne öne taşıdı: 2-1 Giallorossi. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi sarı kırmızı renklere büründü. Eski Napoli oyuncusu Victor Osimhen'in golüyle sahadan 2-1 galip ayrılan Galatasaray, bir maç eksiği bulunan Samsunspor (eksi altı) ve Fenerbahçe Beşiktaş'ı (eksi sekiz) geride bırakarak puan tablosundaki liderliğini pekiştirdi."

TUTTO NAPOLI: OSIMHEN'İN ALTIN DÖNEMİ

"Victor Osimhen'in altın dönemi Galatasaray'da devam ediyor; Nijeryalı forvet Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının galibiyet golünü attı. Napoli'nin eski forveti son üç maçında üst üste dördüncü lig golünü attı."

CALCIO MERCATO: OSIMHEN LİDERLİĞİ GÜÇLENDİRDİ

"Osimhen Galatasaray'ı Beşiktaş derbisinde ileri taşıdı. Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki derbi, eski Napoli oyuncusu Victor Osimhen'in golüyle 2-1'lik galibiyet sayesinde sarı ve kırmızı renklere büründü. Osimhen, sıralamadaki birinciliklerini daha da güçlendirerek Samsunspor ve Fenerbahçe-Beşiktaş ikilisini uzakta tuttu."

LAZIO NEWS 24: OSIMHEN'DEN IMMOBILE'YE ŞOK

"Türkiye Süper Liginde Osimhen'den Immobile'ye şok: Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Türkiye Süper Ligi'nde eski Lazio ve eski Napoli arasında oynanan karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi"

"Hafta sonu, Lazio için Genoa karşısında alınan net galibiyet sayesinde çok iyi geçtiyse de eski bir Lazio oyuncusu için kesinlikle kötü geçti. Beşiktaş formasıyla Serie A aromalı maçta Galatasaray'a finalde 2-1 mağlup olan Immobile'den bahsediyoruz. Maçın sonucunu 13. dakikada Davinson Sanchez'in golü ve 67. dakikada Victor Osimhen'in dublesi belirledi. Uzatmaların ortasında, 94′te Beşiktaş'ın golünü de Muci attı."