İtalya’dan Montella için yeni iddia: Yardımcısı 2 maçı izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella için çıkan iddialara yenisi eklendi. İtalyan teknik adamın adı yıllarca formasını giydiği Roma ile yeniden anılıyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma, önümüzdeki sezon için teknik adam arayışlarına devam ediyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Montella'nın yardımcısı Daniele Russo, Roma'nın Juventus ve Lazio ile oynadığı maçları Olimpico'da canlı takip etti. Russo'nun bu hamlesinin nedeninin ise henüz bilinmediği yazıldı.



Roma'da Montella dışında adı geçen diğer adaylar ise; Stefano Pioli, Maximiliano Allegri, Maurizio Sarri.



Futbolculuğu döneminde Roma'da oynayan ve İtalyan ekibinde şampiyon yaşayan Montella, teknik adamlık kariyerine de sarı-kırmızılı ekibin altyapısında başlamıştı. Montella, Şubat - Haziran 2011 döneminde ise Roma'da teknik direktörlük görevini yürütmüştü.